Soirée jeux Ludothèque La Ruche Meudon, 13 octobre 2023, Meudon.

Soirée jeux Vendredi 13 octobre, 20h00 Ludothèque La Ruche Sans réservation, tarifs habituels.

Un vendredi soir par mois, l’équipe de la ludothèque vous propose une nocturne de 20h à 23h, à partir de 10 ans, pour découvrir nos nouveautés ou une sélection de jeux spécificique, autour d’un buffet participatif.

En octobre, nous vous proposerons de découvrir les nombreuses nouveautés arrivés sur nos étagères à la rentrée, comme le jeu de cartes Trio (Coktail Games) ou Heat (Days of Wonder), un jeu de course automobile intense et exigeant.

Ludothèque La Ruche 9 avenue de Villacoublay 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

jeux de société ludothèque