Mon premier Escape Game 3-6 ans Samedi 17 décembre, 09h45, 11h00 Ludothèque La Ruche

Inscription obligatoire par téléphone

Thème L’école de Magie Ludothèque La Ruche 9 avenue de Villacoublay 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France L’école de magie Partez à la recherche du passage secret qui mène à l’école de magie, et retrouvez les baguettes magiques, la formule et la potion pour redonner ses 5 sens à Léo.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour cette tranche d’âge.

