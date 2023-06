[Loisirs] Fête du jeu Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët [Loisirs] Fête du jeu Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët, 18 juin 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët. [Loisirs] Fête du jeu Samedi 18 juin 2022, 10h00 Ludothèque La Cabane à Jeux Dès 3 ans – GRATUIT POUR TOUS Ludothèque La Cabane à Jeux 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00+02:00 – 2022-06-18T17:00:00+02:00

2022-06-18T10:00:00+02:00 – 2022-06-18T17:00:00+02:00 CAMSMN Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Ludothèque La Cabane à Jeux Adresse 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Departement Manche Lieu Ville Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët

Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-du-harcouet/

[Loisirs] Fête du jeu Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët 2022-06-18 was last modified: by [Loisirs] Fête du jeu Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët 18 juin 2022