Animations « conte et jeux » de la ludothèque, à Montcuq Ludothèque Jeux & Compagnie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 11 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Animation à la boîte à livres du pôle petite enfance, à proximité de la ludothèque pour les 5/8 ans : conte et jeux..

2023-07-11 10:30:00 fin : 2023-07-11 . EUR.

Ludothèque Jeux & Compagnie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Storytelling and games for 5/8 year-olds at the early childhood centre’s bookbox, next to the toy library.

Cuentacuentos y juegos para niños de 5 a 8 años en el buzón de libros del centro de educación infantil, junto a la ludoteca.

Animation in der Bücherkiste des Kleinkindzentrums, in der Nähe der Ludothek für 5- bis 8-Jährige: Märchen und Spiele.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT CVL Castelnau-Montratier