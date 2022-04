Ludothèque itinérante Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Des jeux pour toute la famille ! Les mercredis 6 et 20 avril; 4 mai; 1, 15 et 29 juin. – Coin dînette, kapla… pour les plus petits – jeux de société pour tous les âges De 9h à 12h dans la Salle famille plus Pour y accéder rien de plus simple, il suffit d’adhérer à la carte “Biblio’pass” (10€ par famille), les inscriptions peuvent se faire sur place. A partir de là, accès libre à toutes les activités proposées chaque mois. Accessible seulement aux familles accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ Droits gérés

