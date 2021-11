Saint-Laurent-la-Vernède Saint-Laurent-la-Vernède Gard, Saint-Laurent-la-Vernède Ludothèque itinérante et intergénérationelle Saint-Laurent-la-Vernède Saint-Laurent-la-Vernède Catégories d’évènement: Gard

2021-11-24 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-24 17:00:00 17:00:00

Saint-Laurent-la-Vernède Gard Saint-Laurent-la-Vernède En famille ou entre amis, venez participer en extérieur à des jeux collectifs, de stratégie et d’ambiance. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! mediatheque.uzes@ccpaysduzes.fr +33 4 66 03 09 00 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/ Saint-Laurent-la-Vernède

