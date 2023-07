Issy olympique ! Des jeux olympiques aux jeux de société Ludothèque Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Issy olympique ! Des jeux olympiques aux jeux de société Samedi 16 septembre, 14h30 Ludothèque Entrée libre

Il ne reste rien aujourd’hui du stade où se déroulèrent les épreuves de tir à Issy, enseveli lors de la catastrophe du 1er juin 1961. C’est là que s’étaient déroulées, en 1900, une épreuve de tir de chasse sur des volatiles vivants (!), et en 1924, une épreuve de tir aux pigeons cette fois sur des animaux en argile… Issy-les-Moulineaux, labellisée « terre de jeux » et certifiée site d’entraînement olympique, se prépare à présent à accueillir les sportifs des jeux 2024. A cette occasion les Espaces ludiques d’Issy proposent d’évoquer les jeux passés et à venir avec un livret historique et de nombreuses animations sportives et ludiques : ping-pong, badminton, hockey, jeux de tir, football, en vrai… ou en miniature !

Ludothèque 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France Structure ouverte en 1986, la ludothèque est un lieu privilégié de convivialité, d’échanges et d’apprentissage de la citoyenneté. Suivre les règles du jeu, les comprendre, les interpréter, les détourner, les inventer c’est prendre en compte la réalité des autres, faciliter la socialisation, favoriser les échanges culturels…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

DR