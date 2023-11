JEUX M’AMUSE… ET TOI? LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ET MÉDIATHÈQUE DE L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon, 6 avril 2024, L'Isle-en-Dodon.

L’Isle-en-Dodon,Haute-Garonne

On va s’amuser avec la ludothèque, La MJC et la médiathèque de l’Isle-en-Dodon ainsi que sous la halle! venez jouer avec nous et découvrir de nouveaux jeux. Alors, Jeux m’amuse…et toi?.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 18:00:00. .

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ET MÉDIATHÈQUE DE L’ISLE-EN-DODON Rue Nastrade

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie



We’re going to have some fun with the toy library, the MJC and the mediatheque of Isle-en-Dodon, as well as under the covered market! Come and play with us and discover new games. So, Jeux m’amuse…et toi?

Vamos a divertirnos en la ludoteca, el MJC y la mediateca de Isle-en-Dodon, ¡así como bajo el mercado cubierto! Ven a jugar con nosotros y descubre nuevos juegos. Jeux m’amuse…et toi?

Die Ludothek, das Jugendzentrum und die Mediathek von L’Isle-en-Dodon sowie die Markthalle laden Sie ein, mit uns zu spielen und neue Spiele zu entdecken. Also, Jeux m’amuse…und du?

