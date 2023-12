Atelier parents/enfants et animation Jeux Ludothèque Eyzerac, 4 décembre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Création de sablés de Noël avec goûter (2€ par enfant)

Animation Jeux traditionnels et surdimensionnés (gratuit).

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:30:00. .

Ludothèque Rue Albert Theulier

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creation of Christmas shortbread with snack (2? per child)

Traditional and oversized games (free)

Elaboración de galletas navideñas y merienda (2? por niño)

Juegos tradicionales y de gran tamaño (gratis)

Herstellung von Weihnachtsgebäck mit Snacks (2? pro Kind)

Animation Traditionelle und überdimensionale Spiele (kostenlos)

Mise à jour le 2023-11-29 par Isle-Auvézère