Café famille Ludothèque Eyzerac, 25 novembre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Moments d’échanges sur la gestion des frustrations et colères de l’enfant.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Ludothèque Rue Albert Theulier

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discussions on managing children’s frustrations and tantrums

Debates sobre la gestión de las frustraciones y las rabietas de los niños

Momente des Austauschs über den Umgang mit Frustrationen und Wutausbrüchen des Kindes

Mise à jour le 2023-10-18 par Isle-Auvézère