Sortie famille Ludothèque Eyzerac, 22 novembre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Sortie au parc Wakari à Marsac sur l’Isle

Sur inscription, possibilité de transport.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 12:00:00. .

Ludothèque Rue Albert Theulier

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Outing to the Wakari park in Marsac sur l’Isle

Registration required, transport available

Excursión al parque Wakari de Marsac sur l’Isle

Inscripción obligatoria, transporte disponible

Ausflug zum Wakari-Park in Marsac sur l’Isle

Nach Anmeldung, Transportmöglichkeit

