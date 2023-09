Atelier parents/enfants Ludothèque Eyzerac Catégories d’Évènement: Dordogne

Eyzerac Atelier parents/enfants Ludothèque Eyzerac, 25 octobre 2023, Eyzerac. Eyzerac,Dordogne Animation jeux autour des déchets / Avec le SMD3 / A partir de 4 ans.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Ludothèque Rue Albert Theulier

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Waste-related games / With SMD3 / From age 4 Juegos sobre residuos / Con SMD3 / A partir de 4 años Animation Spiele rund um den Abfall / Mit dem SMD3 / Ab 4 Jahren Mise à jour le 2023-09-18 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eyzerac Autres Lieu Ludothèque Adresse Ludothèque Rue Albert Theulier Ville Eyzerac Departement Dordogne Lieu Ville Ludothèque Eyzerac latitude longitude 45.4172494;0.9205272

