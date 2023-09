Café-famille Ludothèque Eyzerac, 14 octobre 2023, Eyzerac.

Eyzerac,Dordogne

Lecture du conte « Bastien et les Blipoux » (Adèle Faber et Elaine Mazlish) suivi d’un échange

A partir de 4 ans.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:30:00. EUR.

Ludothèque Rue Albert Theulier

Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Reading of the story « Bastien et les Blipoux » (Adèle Faber and Elaine Mazlish) followed by a discussion

Ages 4 and up

Lectura del cuento « Bastien et les Blipoux » (Adèle Faber y Elaine Mazlish) seguida de un debate

A partir de 4 años

Lesung des Märchens « Bastien et les Blipoux » (Adele Faber und Elaine Mazlish) mit anschließendem Austausch

Ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-09-18 par Isle-Auvézère