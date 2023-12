Cet évènement est passé La ludothèque s’illumine pour les fêtes ! Ludothèque – Espace Mosaïque La ludothèque s’illumine pour les fêtes ! Ludothèque – Espace Mosaïque, 30 novembre 2023, . La ludothèque s’illumine pour les fêtes ! Jeudi 30 novembre, 01h00 Ludothèque – Espace Mosaïque Les fêtes de fin d’année approchent et nous avons besoin de votre aide pour décorer la ludothèque. Si vous aimez déballer la déco, avez envie de vous rendre utile, pourquoi pas venir le jeudi 30 novembre de 13h30 à 16h30 à la ludothèque située à l’espace Mosaïque. Faire ensemble ce sera encore plus beau ! Ludothèque – Espace Mosaïque Ludothèque – Espace Mosaïque, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T01:00:00+01:00 – 2023-12-01T00:59:59+01:00

2023-11-30T01:00:00+01:00 – 2023-12-01T00:59:59+01:00 Détails Autres Lieu Ludothèque – Espace Mosaïque Adresse Ludothèque – Espace Mosaïque, Cugnaux Lieu Ville Ludothèque – Espace Mosaïque latitude longitude 43.536117;1.348312

Ludothèque – Espace Mosaïque https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//