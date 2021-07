Meudon Espace jeunesse Val Fleury Hauts-de-Seine, Meudon Ludothèque Espace jeunesse Val Fleury Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Ludothèque Espace jeunesse Val Fleury, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Meudon. Ludothèque

Espace jeunesse Val Fleury, le vendredi 23 juillet à 13:45

La ruche vous accueille pour découvrir ou rejouer à différents jeux de société.

Gratuit

Jeux de société Espace jeunesse Val Fleury 2 rue des Grimettes 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T13:45:00 2021-07-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace jeunesse Val Fleury Adresse 2 rue des Grimettes 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espace jeunesse Val Fleury Meudon