Ludothèque éphémère l’Atelier des jeux Pouillon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Pouillon.

Ludothèque éphémère l’Atelier des jeux 2021-07-20 – 2021-08-13 Ludothèque Allée du Temps Libre

Pouillon Landes

Une ludothèque Ephémère « l’Atelier des jeux » vous attend à Pouillon, à partir du 20 juillet jusqu’au 13 Août 2021 en plein air, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 17h, au programme jeux géants et jeux d’extérieur pour tous les âges. La ludothèque reste ouverte normalement, on s’échappe juste prendre l’air à l’extérieur de l’espace de jeu habituel pour quelques heures de soleil en plus !

On vous attend nombreux avec cette fois-ci vos chapeaux et crème solaire !!

Une ludothèque Ephémère « l’Atelier des jeux » vous attend à Pouillon, à partir du 20 juillet jusqu’au 13 Août 2021 en plein air, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 17h, au programme jeux géants et jeux d’extérieur pour tous les âges.

Une ludothèque Ephémère « l’Atelier des jeux » vous attend à Pouillon, à partir du 20 juillet jusqu’au 13 Août 2021 en plein air, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 17h, au programme jeux géants et jeux d’extérieur pour tous les âges. La ludothèque reste ouverte normalement, on s’échappe juste prendre l’air à l’extérieur de l’espace de jeu habituel pour quelques heures de soleil en plus !

On vous attend nombreux avec cette fois-ci vos chapeaux et crème solaire !!

CCPOA

dernière mise à jour : 2021-07-08 par