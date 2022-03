Ludothèque éphémère : Centre Administratif Martial Pascaud Saint-Junien Saint-Junien, 2 mars 2022, Saint-JunienSaint-Junien.

2022-03-02 14:00:00 – 2022-03-05 18:00:00

De 14h00 à 18h00. Tous les Mercredis et les Samedis de Septembre à Juin. Gratuit. La ludothèque accueille gratuitement et librement tout le monde (petits et grands !!!) Nous pouvons accueillir des groupes de maximum 12 personnes de 14h à 15h00 (EHPAD, foyer de vies, ALSH, …). Les mineurs doivent être accompagnés et les enfants de 12 ans ou plus doivent avoir une autorisation parentale afin de venir seul.

A NOTER, les 11 novembre, 26 Décembre et 30 Décembre la ludothèque sera fermée.

ATTENTION : Suite à la pandémie seulement 20 personnes seront acceptées.

PASS vaccinal obligatoire.

Dans un espace spécialement aménagé, vous découvrirez tous types de jeux et jouets adaptés pour tous les âges. Tout le monde y trouvera son bonheur (jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de sociétés …). Des ludothécaires seront présents pour vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer les différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque, ce n’est pas que pour les enfants !!!

