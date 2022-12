Atelier responsabilisation collective – Gestion des conflits et des agressions ludothèque du patronage laique guerin, 14 janvier 2023, Brest.

Atelier responsabilisation collective – Gestion des conflits et des agressions Samedi 14 janvier 2023, 14h30 ludothèque du patronage laique guerin

prix libre

Samedi 14 janvier de 14h à 18 h : un atelier pour s’outiller sur les questions de gestion des conflits et des agressions. A 18h30 projection du film « Hollow Watter » handicap moteur mi

ludothèque du patronage laique guerin allée de kérigonan brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.nfb.ca/film/hollow_water/ »}]

Pour s’autonomiser par rapport à la justice d’État.

Pour se donner de la force.

Pour mûrir ensemble et renforcer nos liens.

Pour prendre nos responsabilités en tant que collectifs de travail, de vie, de militantisme…

Nous, un groupe constitué pour l’occasion, qui ne sont pas expertes mais qui avons envie de proposer un moment pour réfléchir collectivement à la gestion de conflits et d’agressions vous invitons à participer à un atelier pour s’outiller sur ces questions.

Nous pensons que le conflit peut-être l’opportunité de rendre la communauté plus forte ou la garantie de sa destruction. Nous partons aussi du constat qu’il existe dans ce monde des tas d’agressions diverses et il nous semble nécessaire de les prendre en main en en traitant les causes profondes. Nous avons pensé cet atelier dans la perspective de penser notre autonomie et responsabilisation collective sur ces questions.

C’est quand et c’est où ?

L’atelier aura lieu le samedi 14 janvier de 14h à 18h à la ludothèque du PL Guérin, rue Boileau à Brest. et sera suivi à 18h30 de la projection du film « Hollow water » (48 min. disponible en anglais ici : https://www.nfb.ca/film/hollow_water/. Ce film aborde la gestion communautaire de violences sexuelles sur des enfants au sein d’une communauté canadienne victime de violences systémiques.

Et concrètement ?

Nous vous proposerons des échanges théoriques à partir d’exemples et d’outils concrets, des temps d’ateliers en petits et grand groupe, un buffet de café, thé et petits gâteaux et un infokiosque sur la thématique.

L’après midi est à _prix libre pour nous rembourser des frais engagés et imprimer brochures et ressources à la suite de cet atelier.

Merci de :

– vous inscrire autant que possible (vous pourrez venir le jour-même sans inscription dans la limite des places disponibles) en écrivant à lesmainsdanslaboue chez framalistes.org

– relayer cette invitation au sein de vos collectifs

– ramener des choses à manger et à boire pour les partager

Signé : L’équipe d’animation qui a hâte de vous y rencontrer !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T14:30:00+01:00

2023-01-14T20:00:00+01:00