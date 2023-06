Atelier Un monde de musique Ludothèque du Landeau Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’Évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis Atelier Un monde de musique Ludothèque du Landeau Noisy-le-Sec, 20 juillet 2023, Noisy-le-Sec. Atelier Un monde de musique 20 juillet et 29 août Ludothèque du Landeau Entrée libre Pour les mélomanes en herbe ou avertis, venez explorer la Carte du monde des musiques et jouer pour découvrir d’où vient la samba ou le ukulélé.

Blind test, puzzle géant, « écoute, cherche et trouve » : les médiateurs de l’association Zebrock vous entraîneront sur les chemins des histoires musicales de la planète, pour des parties qui raviront les petits comme les grands enfants.

Tout public de 7 à 77 ans Ludothèque du Landeau Rue Paul Verlaine 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Londeau Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T14:15:00+02:00 – 2023-07-20T15:15:00+02:00

2023-07-20T14:15:00+02:00 – 2023-07-20T15:15:00+02:00

2023-08-29T14:15:00+02:00 – 2023-08-29T16:15:00+02:00 ©Zebrock – Marylène Eytier

