Soirée jeux Ludothèque du Haillan Le Haillan, 15 décembre 2023, Le Haillan.

Soirée jeux Vendredi 15 décembre, 18h30 Ludothèque du Haillan Gratuit sur inscription

Soirée jeux

Vendredi 15 décembre de 18h30 à 21h30

On n’oublie pas les plus grands à Noël ! Découvrez notre sélection jeux de Noël et mesurez-vous aux LuBithécaires.

Ludothèque · Public ados et adultes · Sur inscription

Ludothèque du Haillan 58 rue Edmond Rostand 33185 LE HAILLAN Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 81 87 21 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

Jeux Noël

Ville du Haillan