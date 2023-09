Soirée jeux Ludothèque du Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Soirée jeux Vendredi 24 novembre, 18h30 Ludothèque du Haillan Gratuit sur inscription

Vendredi 24 novembre de 18h30 à 21h30 / ludothèque Venez découvrir la sélection des meilleurs jeux d’ambiance et de stratégie du moment, et mesurez-vous aux LuBithécaires ! Ados et adultes · Sur inscription Ludothèque du Haillan 58 rue Edmond Rostand 33185 LE HAILLAN Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 81 87 21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Gironde, Le Haillan
Ludothèque du Haillan
Adresse 58 rue Edmond Rostand 33185 LE HAILLAN
Ville Le Haillan

