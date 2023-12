LES ELI GAMES Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 3 février 2024, Issy-les-Moulineaux.

LES ELI GAMES 3 et 4 février 2024 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-04T00:00:00+01:00 – 2024-02-04T01:00:00+01:00

Cet évènement est l’occasion pour tous de découvrir l’incroyable diversité des jeux de société, que ce soit les incontournables mais aussi les nombreuses créations récentes. Les ludothécaires sont présents pour vous faire partager leur passion et leur expertise en la matière !

Des éditeurs seront présents tels que Sofa éditions qui présentera le jeu Micelium, un jeu de cartes dans lequel la réflexion et l’art du placement seront de mise afin de triompher de son adversaire !

Les auteurs Pierre-Yves Lebeau (Call me Cthulhu et Nosferatu) et Salah Ben Meftah auteur du jeu Panenka présenteront leurs créations.

Boris Borzic quant à lui, présentera un jeu de carte digital sur le thème du sport.

Les passionnés de jeux de société, d’un niveau « expert », auront une zone dédiée : l’occasion de vous confronter à de nouveaux adversaires tout en découvrant des nouveaux jeux de stratégie

Escape game : ce jeu d’évasion imaginé et conçu par les ludothécaires invite les participants à vivre une aventure dans le monde de Marvel : pour gagner, ils devront récupérer une des pierres d’infinité avant le retour du super vilain Thanos dans sa base secrète, sous peine de le voir détruire la moitié de l’humanité ! Ouvert aux enfants à partir de 8 ans accompagnés. Sur inscription le jour même.

Le jeu de rôle sera à l’honneur, vous pourrez vous initier à cette pratique ludique qui est le parfait compromis entre le théâtre et le jeu de société. Les participants incarnent des personnages imaginaires, ils écrivent leur propre histoire et agissent ensemble. Au cours de leurs péripéties ils sont orientés par le meneur de jeu:

A partir de 14h30: animation autour du jeu Château aventure, un jeu à la croisée des chemins entre le jeu de rôle et le jeu de société. à partir de 10 ans.

A partir de 18h30, le Centre Ludique de Boulogne Billancourt animera des séances de jeux de rôles sur le thème « Trône de fer, garde de nuit », à partir de 16 ans.

L’événement se prolongera avec la traditionnelle soirée jeux, jusqu’à 1h du matin.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeux adultes à partir de 20h30. Gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,50€

(c)Pixabay