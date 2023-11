Soirée jeux famille Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 2 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeux famille Samedi 2 décembre, 18h30 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents – 2,20€ par personne pour les non-adhérents

Venez découvrir des jeux dans lesquels des personnages et autres créatures fantastiques sont les héros ! Merlin zinzin, dans ce jeu d’ambiance les joueurs s’unissent pour conduire tous les personnages au village Brocéliande avant que le chat ne les rattrape. Ils devront jeter des sorts pour arriver au but. Snow time: un jeu de course où chaque joueur va tenter d’arriver le premier au bout de la piste de score mais attention à la bataille de boules de neige qui se prépare ! Imagicien: dans ce jeu vous incarnez un apprenti magicien qui doit décrypter les formules magiques inscrites dans le grimoire et ainsi dessiner peu à peu une forme à faire deviner par les autres joueurs.

Tous les autres jeux de la Ludothèque seront également disponibles.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles.

Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:30:00+01:00 – 2023-12-02T20:30:00+01:00

(c)Pixabay