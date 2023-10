Soirée jeux de société adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 4 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeux de société adultes 4 et 5 novembre Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents sur présentation de la carte, 2,20€ par personne pour les non-adhérents

Au cours de cette soirée, venez découvrir en avant première une sélection des nouveautés:

Extinction (tigre): un jeu de stratégie coopératif, la survie de nombreuses espèces est menacée. Les joueurs incarnent des défenseurs de l’environnement devant faire face à de nombreux dangers qui menacent leur espèce (le tigre). Les joueurs devront convaincrent les ambassadeurs pour les sauver

Expéditions : un jeu de course et de stratégie : parcourez le monde et atteignez le premier vos destinations secrètes

Sur les traces de Darwin : un jeu de stratégie dans lequel vous incarnez de jeunes naturalistes qui embarquent sur le Beagle pour aider Charles Darwin à terminer la rédaction de son livre “De l’Origine des Espèces”.

Trio : un jeu de cartes de déduction et de mémoire dans lequel il faut être le plus rusé pour deviner quel numéro se cache sous les cartes.

Tous les autres jeux seront également disponibles.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles.

Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00

2023-11-05T00:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00

(c)pixabay