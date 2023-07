Soirée jeu famille Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 2 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeu famille Samedi 2 septembre, 18h30 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents – 2,20€ par personne pour les non-adhérents

Lors de cette soirée, l’éditeur de jeux Studio H crée par le groupe Hachette présentera sa gamme . Le studio développe des jeux dédiés aux famille mais aussi des jeux plus sophistiqués à destination des joueurs chevronnés. Il a reçu l’As d’Or en 2020 pour Oriflamme. Il a édité les jeux Oltrée, Suspects, Hagakure, Vaalbara, Team Team ou encore la chasse aux Gigamons.

Tous les autres jeux de la Ludothèque seront également disponibles.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles.

Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:30:00+02:00 – 2023-09-02T20:30:00+02:00

2023-09-02T18:30:00+02:00 – 2023-09-02T20:30:00+02:00

(c)Pixabay