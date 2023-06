Soirée jeux de société adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 1 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeux de société adultes 1 et 2 juillet Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

En juillet, vacances rime avec ambiance !

Venez découvrir ou redécouvrir le jeux à faire entre amis, et partagez un bons moments !

La sélection:

Turing machine: un jeu de déduction compétitif unique en son genre (jusqu’à 4 joueurs). Les joueurs doivent retrouver le code secret à l’aide d’un ordinateur mécanique.

Stella: un jeu à l’instar de l’univers de Dixit, à partir d’un mot entre celui ci et les cartes disposées sur la table.

Profiler: un jeu d’ambiance et d’enquête coopératif . Jouez dans la même équipe et retrouvez ensemble le bon personnage parmi les 6.

Just one: jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent deviner le plus de mots mystères collectivement mais sans concertation.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles.

Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque).

Horaires :

Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30

Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

2023-07-02T00:00:00+02:00 – 2023-07-02T01:00:00+02:00

(c) pixabay