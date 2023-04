Soirée jeu adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 6 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeu adultes 6 et 7 mai Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents sur présentation de la carte d’adhésion – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

Cette soirée est l’occasion de découvrir ou re découvrir des jeux sur el thème du western: 3000 truands, un jeu de bluff dans lequel les joueurs sont à la tête de bandes rivales essayant de dérober les précieux artefacts technologiques que le Voyageur a laissés derrière lui. Colorado: un jeu de stratégie et de course dans lequel les joueurs explorent l’Ouest américain avec un feutre et des cartes pour tenter d’ ouvrir les portes de nouvelles régions et ainsi garantir le succès de leurs expéditions ! Infernal wagon, un jeu coopératif dans lequel les joueurs ont 7 minutes pour trouver ensemble la sortie de la mine qui s’éffondre.

Tous les autres jeux seront également disponibles.

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:30:00+02:00 – 2023-05-06T23:59:00+02:00

2023-05-07T00:00:00+02:00 – 2023-05-07T01:00:00+02:00

