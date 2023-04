Soirée jeu famille Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 6 mai 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeu famille Samedi 6 mai, 18h30 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents sur présentation de la carte d’adhésion – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir ou re découvrir des jeux de société sur le thème du western: Cactus Town, un jeu de stratégie. Cette petite ville paisible de l’Ouest Américain, va être le théâtre d’une scène typique du far-west. Bandit, sheriff, danseuse ou chasseur de primes, chacun a ses propres objectifs pour gagner la partie. Bang, un jeu de cartes d’ambiance plein de rebondissements, que vous incarniez le shérif, un hors-la-loi ou le renégat du coin, peu importe, le but est de garder votre rôle secret et d’éliminer un à un vos adversaires ! Colt express: Partez à l’assaut d’un train de voyageurs en plein Far West !

Tous les autres jeux seront également disponibles

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T18:30:00+02:00 – 2023-05-06T20:30:00+02:00

