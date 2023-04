Ludissyme Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 22 avril 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ludissyme Samedi 22 avril, 14h00 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Entrée libre et gratuite

Ludissyme est un évènement dédié au meilleur de la création ludique proposé par le Musée Français de la Carte à Jouer et les Espaces Ludiques Isséens. Il conçoit le jeu de société comme un objet culturel et artistique où tout compte et donne du sens. Cette troisième édition mettra en avant Régis BONNESSÉE, auteur de Dice Forge, Himalaya ou encore Seasons, et David COCHARD, illustrateur de Macabana, Crôa et Carambouille.

De 14h00 à 19h00 :

Vous découvrirez des espaces de jouets et de jeux de société pour tous à l’intérieur des salles du Musée et sur sa terrasse.

Ateliers de découverte :

– Atelier d’origami ou l’art de bien ranger les jeux de société : créez et fabriquez vos propres casiers pour que pions, dés, cartes et autres objets ne soient plus mélangés dans la boîte !

– Atelier Réinvente ton jeu : testez des jeux de Léandre PROUST, puis étudiez et modifiez-les afin de vous initier à la création des jeux !

– Initiation aux jeux de cartes à collectionner : les Pokémon et autres créatures issues de ce monde s’exposent au Musée. L’occasion de découvrir les règles des jeux de cartes à collectionner.

– Escape Game : une animation entièrement créée par les ludothécaires.

– Mini-tournoi Le roi c’est moi, un jeu illustré par David COCHARD dans lequel les joueurs devront convaincre pour mériter la couronne tant convoitée.

Sur inscription.

– Le Mad Cat Studio de Namur présentera sa version revisitée de la Men’che, un jeu de plis traditionnel Wallon.

De 19h à minuit :

Vous pourrez vous promener pour découvrir les différentes propositions du Musée et des Espaces Ludiques Isséens : faire des ateliers de création ludique avec Prismatik, vous défier sur différents jeux sélectionnés par les ludothécaires, découvrir les derniers prototypes primés du concours Créa’Games du Centre Ludique de Boulogne Billancourt et admirer le travail des deux acteurs du jeu de société mis en avant pour cette édition.

Entrée libre et gratuite.

Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux 18 rue de l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 56 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts ludotheque@ville-issy.fr

