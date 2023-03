Soirée jeu adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Soirée jeu adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 1 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Soirée jeu adultes 1 et 2 avril Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Gratuit pour les adhérents – 2,10€ par personne pour les non-adhérents Cette soirée jeu d’avril sera l’occasion pour les ludothécaires de vous présenter les nouveautés récemment sorties:

Akropolis, ce jeu a remporté l’As d’Or au Festival de Cannes 2023

Sub Terra: un jeu de survie collaboratif dans lequel il vous faudra trouver avec vos acolytes la sortie de la caverne dans laquelle vous êtes piégés en évitant les différents dangers.

Bitoku (Vertu en japonais): un jeu dans lequel vous incarnez des esprits accomplissant toutes sortes de tâches afin de prouver que vous êtes digne d’assumer les fonctions de grand esprit de la forêt….

Tous les autres jeux de la ludothèque seront également disponibles Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-02T00:00:00+02:00 – 2023-04-02T01:00:00+02:00 (c) Pixabay

