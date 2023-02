Soirée jeu famille Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 4 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Soirée jeu famille 4 et 29 mars Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux

Gratuit pour les adhérents – 2,10€ pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes à partager en famille. Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 4,20€

01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. Lors de cette soirée, de nombreux jeux sur le thème de la gourmandise seront présentés. Plutôt salé ou sucré ? On salive d’avance devant la proposition de jeux sur ce thème, il y en aura pour tous les goûts !

La sélection des ludothécaires: Au marché, Sushi go, Fiesta Mexicana, Salade 2 points, Mmm !

