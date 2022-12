Soirée jeux adultes spéciale jeux de cartes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 7 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Gratuit pour les adhérents – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes, un moment convivial à partager entre amis

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 2,10€

01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30.

Pour cette première soirée jeux de l’année, la Ludothèque vous propose de découvrir des jeux dans lesquels l’essentiel du matériel sont des cartes.

Res Arcana: dans ce jeu, vous incarnez un mage et utilisez vos essences arcaniques pour créer d’étranges artefacts. Activez leurs pouvoirs, décuplez votre puissance et prenez le contrôle de dragons.

Mystic Vale: un jeu de cartes où le courage et la prudence sont de mise pour vaincre la malédiction lançée sur la Vallée de la Vie….

Egalement, dans le cadre de l’exposition au Musée « Magic, Pokemon and co » sur les cartes à collectionner, lors de cette soirée jeux, la ludothèque proposent aux fans de découvrir ou re découvrir les cartes Pokemon, venez avec votre collection et jouez avec d’autres collectionneurs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-08T01:00:00+01:00

(c)@Pexel