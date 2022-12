Soirée jeux famille spéciale jeux de cartes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 7 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée jeux famille spéciale jeux de cartes Samedi 7 janvier 2023, 18h30 Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux

Gratuit pour les adhérents – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes, un moment convivial à partager en famille

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d’abonnement – 2,10€

01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30.

Pour cette première soirée jeux de l’année, la Ludothèque vous propose de découvrir des jeux dans lesquels l’essentiel du matériel sont des cartes.

Monza: qui ira le plus vite pour faire le tour du circuit dans cette folle course où les rebondissements seront nombreux ! Les pilotes en herbe devront avancer en fonction de la carte piochée.

Bonanza: la négociation est de mise dans ce jeu où chaque joueur dispose de 2 champs à exploiter et d’une main pleine de cartes de haricots. Il faut semer, cultiver puis vendre ses récoltes pour accumuler des Thunes.

Egalement, dans le cadre de l’exposition au Musée « Magic, Pokemon and Co » sur les cartes à collectionner, lors de cette soirée jeux, la ludothèque proposent aux fans de découvrir ou re découvrir les cartes Pokemon, venez avec votre collection et jouez avec d’autres collectionneurs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T18:30:00+01:00

2023-01-07T20:30:00+01:00

