Entrée gratuite pour les adhérents sur présentation de la carte d’adhésion – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes, un moment convivial à partager en famille

Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux
18 rue de l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entrée gratuit pour les adhérents sur présentation dela carte d'abonnement – 2,10€ par personne pour les non-adhérents

01 41 23 81 50 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/LudothequeIssy/?fref=ts Le port du masque n’est plus obligatoire selon les dernières annonces gouvernementales. Il reste néanmoins recommandé pour les personnes fragiles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 81 50 (Ludothèque). Horaires : Mardi et Vendredi :15h30-18h30; Mercredi et Samedi: 10h-12h30 et 14h30-18h30 Le premier samedi du mois soirée jeu adultes à partir de 20h30. Pour cette dernière soirée jeu de l’année, les ludothécaires vous proposent de découvrir leurs coups de coeur. Ainsi, vous pourrez découvrir ou re découvrir Dali le renard, Candy Lab et bien d’autres. L’éditeur Funforge présentera également ses nouvelles sorties de fin d’année: Tokaido Duo et Namiji.

