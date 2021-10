Prémilhat Prémilhat Allier, Prémilhat Ludothèque : des jeux pour tous Prémilhat Prémilhat Catégories d’évènement: Allier

Prémilhat Allier La ludothèque mobile et la commune de Prémilhat vous invitent à découvrir en famille la salle des fêtes transformée en grand chantier de jeux.

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans. +33 6 44 92 38 99 http://www.premilhat.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

