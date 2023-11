Soirée Jeux Ludothèque de Versailles Versailles, 17 novembre 2023, Versailles.

Soirée Jeux Vendredi 17 novembre, 19h00 Ludothèque de Versailles Entrée libre sur inscription.

La ludothèque organise sa prochaine soirée jeux le vendredi 17 novembre de 19h à 22h. Venez nombreux et testez de nouveaux jeux !

Entrée libre sur inscription via helloasso.

N’hésitez pas à apporter de quoi manger et vous désaltérer.

Ludothèque de Versailles 3, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 21 60 13 https://www.ludothequeversailles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ludotheque-de-versailles/evenements/soiree-jeux-2 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ludotheque-de-versailles/evenements/soiree-jeux-2 »}] La ludothèque de Versailles est une association (loi 1901) qui a été créée en 1974.

C’est un lieu où, autour du jeu ou du jouet, on se rencontre, on partage, on s’instruit, on invente, on rit, on se détend. Un cadre agréable où l’on peut venir jouer sur place et/ou emprunter des jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00