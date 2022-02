Ludothèque de Versailles : vacances d’hiver Ludothèque de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du mardi 22 février au samedi 26 février à Ludothèque de Versailles

Ouverture extensive de la Ludothèque de Versailles la première semaine des vacances d’hiver. La ludothèque de Versailles ouvre toute la journée, et du mardi 22 au samedi 26 février, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. L’association sera cependant fermée la semaine suivante, pour une réouverture, aux horaires normaux, le mardi 8 mars.

Les espaces de jeu de la Ludothèque sont ouverts à tous, des nourrissons aux adultes. La 1e visite est gratuite, avant de passer à 2€ de l’heure par enfants, si la famille n’est pas adhérente à l’association. Les adhérents ne paient pas le jeu sur place.

