**Ouverture de la Ludothèque de Versailles pendant les vacances d’automne** ————————————————————————— **La Ludothèque de Versailles (association Loi 1901) sera ouverte du mardi 26 au samedi 30 octobre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.** **Le jeudi 28 octobre sera exceptionnellement ouvert, de 9h30 à 12h et de 16h à 18h.** Nous serons cependant fermés la semaine suivante, pour une réouverture sur les horaires normaux, le mardi 9 novembre 2021.

Sans réservation, mais les espaces de jeux sont limités à une dizaine d’usagers à la fois. Première visite gratuite avant adhésion, ou paiement ponctuel à 2€/heure/enfant.

Ludothèque de Versailles 3 Allée Pierre de Coubertin, 78000 Versailles

