Ludothèque de Siorac: soirée jeux »Les aventuriers du rail »

Dordogne Siorac-en-Périgord Soirée « nouveaux jeux » organisée par la ludothèque de l’Association « Enfants Des Deux Rivières »

A destination des petites & des grands !

Vendredi 24 février à Siorac de 18h30 à 22h30

