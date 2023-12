Soirée Jeu Ludothèque de NOUSSE Nousse, 16 décembre 2023 18:00, Nousse.

Nousse,Landes

Venez passer une belle soirée jeu dans une ambiance conviviale et chaleureuse à la ludothèque.

Gratuit et ouvert à tous adultes, enfants.

Crêpes et boissons sur place..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

Ludothèque de NOUSSE Place de la Mairie

Nousse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an evening of games in a warm and friendly atmosphere at the toy library.

Free and open to all adults and children.

Pancakes and drinks available.

Ven a disfrutar de una tarde de juegos en un ambiente cálido y acogedor en la ludoteca.

Gratuito y abierto a todos los adultos y niños.

Panqueques y bebidas disponibles.

Verbringen Sie einen schönen Spieleabend in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre in der Ludothek.

Kostenlos und offen für alle Erwachsenen und Kinder.

Crêpes und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Terres de Chalosse