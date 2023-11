Escape-game hivernal Ludothèque de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Escape-game hivernal Ludothèque de Meudon Meudon, 9 décembre 2023, Meudon. Escape-game hivernal Samedi 9 décembre, 14h00 Ludothèque de Meudon Sur inscription Votre équipe participe à un concours de bonhomme de neige dans un village montagnard… mais la neige fond !

Vous avez 45min, dans un chalet, pour sauver le concours ! Ludothèque de Meudon 9 avenue de Villacoublay, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ludo.mairie-meudon.fr/ludotheque/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Noël Meudon

