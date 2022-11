Noël à Meudon : escape games Ludothèque de Meudon, 17 décembre 2022, Meudon.

Entrée libre

Rendez-vous pour 2 escape games !

La ludothèque vous transporte dans l’univers du jeu à travers 2 escape games, samedi 17 décembre :

• L’école de magie pour les enfants de 3 à 6 ans à 9h45 et 11h :

partez à la recherche du passage secret qui mène à l’école de magie,

et retrouvez les baguettes magiques, la formule et la potion pour

redonner ses 5 sens à Léo.

• Le coffre du temps pour les enfants de 7 à 12 ans à 14h, 15h15

et 16h30 : un archéologue vient de découvrir un coffre et un

énigmatique message : Dans le temps tu remonteras et dans les

oeuvres d’art tu plongeras si tu veux dénicher les 4 clés de ce coffre.



