Nouveau un club jeux pour les enfants Ludothèque de la Médiathèque d’Empalot, 30 mars 2022, toulouse.

Nouveau un club jeux pour les enfants Mercredi 30 mars, 14h30 Ludothèque de la Médiathèque d’Empalot

Mercredi 30 mars de 14h30 à 17h00 – Médiathèque Empalot Club ludothèque pour les enfants (à partir de 6 ans) et leurs parents Tu as plus de 6 ans et tu aimes jouer ? Viens en famille découvrir de nomb

Ludothèque de la Médiathèque d’Empalot 40, avenue Jean Moulin 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier toulouse

Mercredi 30 mars de 14h30 à 17h00 – Médiathèque Empalot

Club ludothèque pour les enfants (à partir de 6 ans) et leurs parents

Tu as plus de 6 ans et tu aimes jouer ? Viens en famille découvrir de nombreux jeux et de nouveaux copains de jeu.

Parents, vous recherchez des conseils de jeux adaptés pour vos enfants ? Les ludothécaires sauront répondre à vos attentes.

Pour les enfants (à partir de 6 ans) et leurs parents.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00+02:00

2022-03-30T17:00:00+02:00