Nouveau un club jeux pour les adolescents et adultes
Samedi 12 mars, 14h30
Ludothèque de la Médiathèque d'Empalot
40, avenue Jean Moulin 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier toulouse

Club ludothèque pour adolescents et adultes

Vous aimez jouer ? La ludothèque de la Médiathèque Empalot organise un club pour vous faire découvrir des jeux en tout genre, des nouveautés, et rencontrer de nouveaux partenaires de jeux. Venez profiter ce temps de jeu convivial, animé par des ludothécaires. Il y en aura pour tous les goûts !

Pour joueurs débutants à confirmés.

2022-03-12T14:30:00+01:00

2022-03-12T17:00:00+01:00

