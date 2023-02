Atelier numérique Ludothèque de Fronton, 22 février 2023, Fronton.

Atelier numérique Mercredi 22 février, 14h00 Ludothèque de Fronton

Gratuit, sur inscription

Initiez-vous à la technique d’animation pas-à-pas et réalisez votre film !

Ludothèque de Fronton 36 av. Alain de Falguières Fronton (31) Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Pour vous inscrire, nous vous invitons à présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’adhésion est valable un an et vous permet d’emprunter 4 jeux et/ou jouets pour une durée de 3 semaines. Les tarifs : Familles frontonnaises : 10€ (tarif réduit de 5€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi). Familles hors-commune : 20€ (réduit de 10€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi).

05 62 79 19 20 http://www.bm-fronton.fr https://www.facebook.com/ludothequefronton/ Depuis 2013, la Ludothèque municipale de Fronton vous propose un large choix de jeux et jouets. La Ludothèque organise régulièrement des animations pour les enfants et les adultes et, une fois par an, elle vous invite au Festival du Jeu.

Une animation proposée par la Conseillère numérique de la CC du Frontonnais en collaboration avec la Ludothèque de Fronton.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T14:00:00+01:00

2023-02-22T16:00:00+01:00

Ville de Fronton