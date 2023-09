Soirée jeux en famille Ludothèque de Bergerac Bergerac, 6 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

SOIRÉE JEUX : en famille – A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription

Venez passer en famille, à partir de 8 ans, un moment de partage et de bonne humeur ! Nos jeux de société préférés seront à l’honneur, venez les découvrir et n’oubliez pas, nous partagerons aussi de quoi grignoter, apportez ce que vous aimez !.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:00:00.

Ludothèque de Bergerac Place Bellegarde

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GAMES EVENING: for the whole family – Ages 8 and up. Free with registration

Come and enjoy a fun-filled evening with your family, aged 8 and over! Come and discover our favorite board games, and don?t forget, we?ll also be sharing snacks – bring your own!

TARDE DE JUEGOS: en familia – A partir de 8 años. Gratis con inscripción

Ven a pasar una tarde divertida con toda la familia a partir de 8 años Ven a descubrir nuestros juegos de mesa favoritos, y no olvides que también compartiremos una merienda, ¡así que trae lo que más te apetezca!

SPIELABEND: Mit der ganzen Familie – Ab 8 Jahren. Kostenlos mit Anmeldung

Verbringen Sie mit Ihrer Familie (ab 8 Jahren) einen Moment des Austauschs und der guten Laune! Unsere Lieblingsgesellschaftsspiele stehen im Mittelpunkt, entdecken Sie sie und vergessen Sie nicht, dass wir auch Snacks anbieten

