Atelier jeux autour de Noël #GRATUIT# Ludothèque Cerf volant Pertuis, 16 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 11:00:00

Inscriptions obligatoires 06 03 50 77 79.

Notre prochain Atelier mensuel GRATUIT : samedi 16 décembre 9h-11h

Le dispositif d’accompagnement des professionnels et des familles propose un atelier parents/enfants inclusif ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans en situation de handicap ou non.

Les animateurs de la ludothèque et les professionnels du dispositif vous proposent de venir partager un temps de jeu partagé en lien avec Noël.

Inscriptions obligatoires.

En fin d’ateliers les animateurs resteront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions

Ludothèque Cerf volant rue des Festons

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme de Pertuis