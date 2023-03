Ludothèque – Bussy-Saint-Georges Ludothèque Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Du 18 mars au 15 avril, laissez parler votre créativité !

Il vous sera proposé de réaliser des œuvres avec des techniques mixtes (peinture, collage, coloriage, etc.).

Chaque semaine, la ludothèque se parera d’une couleur principale qui sera mise à l’honneur et déclinée.

Vos créations seront exposées à la Médiathèque du 13 au 25 avril. Ludothèque 5 boulevard Pierre Mendes France 77600 Bussy-Saint-Georges

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

2023-04-15T15:30:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

