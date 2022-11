Ludothèque buissonnière Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère Carantec Comme tous les mois la ludothèque buissonnière s’installera à la médiathèque de Carantec pour proposer ses jeux de société.

Vous pouvez venir jouer sur place ou emprunter des jeux. mediatheque@ville-carantec.com +33 2 98 78 31 17 http://www.mediatheque-carantec.fr/ Médiathèque 4 Rue Pasteur Carantec

