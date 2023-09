Escape game : les voyages de l’architecte Ludothèque Bergerac, 17 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

ESCAPE GAME : « Les voyages de l’architecte » : Animation familiale de 45 min à partir de 7 ans, Animé par Caditjeux (https://www.caditjeux.com/)

Rejoignez-nous pour un rendez-vous avec « El constructor » le célèbre architecte qui vous parlera de ses voyages à travers le monde et de tous les bâtiments qu’il a réalisés. En tout cas nous l’espérons car des rumeurs concernant sa disparition circulent….

Entrée gratuite sur inscription (plusieurs créneaux disponibles).

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

Ludothèque Place Bellegarde

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ESCAPE GAME: « The Architect?s Travels »: 45-minute family entertainment for ages 7 and up, hosted by Caditjeux (https://www.caditjeux.com/)

Join us for a rendezvous with « El constructor » the famous architect, who will tell you about his travels around the world and all the buildings he has completed. At least we hope so, as rumors of his demise are circulating….

Free admission on registration (several slots available)

JUEGO DE ESCAPE: « Los viajes del arquitecto »: entretenimiento familiar de 45 minutos para niños a partir de 7 años, presentado por Caditjeux (https://www.caditjeux.com/)

Acompáñanos a un encuentro con « El constructor », el famoso arquitecto, que te contará todos sus viajes por el mundo y todos los edificios que ha construido. Al menos eso esperamos, ya que circulan rumores sobre su muerte….

Entrada gratuita previa inscripción (varias plazas disponibles)

ESCAPE GAME: « Die Reisen des Architekten »: 45-minütige Familienanimation ab 7 Jahren, Animation durch Caditjeux (https://www.caditjeux.com/)

Begleiten Sie uns auf eine Verabredung mit « El constructor », dem berühmten Architekten, der Ihnen von seinen Reisen durch die Welt und all den Gebäuden, die er gebaut hat, erzählen wird. Zumindest hoffen wir das, denn es kursieren Gerüchte über sein Verschwinden….

Freier Eintritt nach Anmeldung (mehrere Zeitfenster verfügbar)

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides